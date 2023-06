Gezondheidsmonitor: minder mensen voelen zich gezond

Minder mensen ervaren de eigen gezondheid als goed of zeer goed dan circa twee jaar geleden, namelijk nog zeven op de tien. Dat is een gemiddelde: er zijn duidelijke verschillen tussen regio’s en groepen, waarbij in beide gevallen leeftijd en opleidingsniveau een rol spelen. Dat meldt de GGD GHOR op basis van een extra eigen ‘gezondheidsmonitor’, die is opgesteld uit de resultaten van vragenlijstonderzoek afgelopen najaar onder bijna 365.000 Nederlanders vanaf 18 jaar. Eind 2020 ervoeren acht op de tien mensen hun gezondheid als (zeer) goed.