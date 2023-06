De GGD’en in ons land willen dat er extra aandacht komt voor kinderen in de crisisnoodopvang. Ze zijn kwetsbaar en horen er niet thuis, zegt GGD GHOR Nederland, de overkoepelende organisatie van regionale gezondheidsdiensten, in een reactie op een onderzoek over de zorg voor asielzoekers in de crisisnoodopvang.