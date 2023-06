De zorg voor asielzoekers is onvoldoende in de meeste crisisnoodopvanglocaties, concluderen onderzoekers van het Nederlandse Rode Kruis, Dokters van de Wereld en expertisecentrum Pharos. Zo zou er sprake zijn van onder andere slechte huisvesting, gebrek aan privacy, onvoldoende wc’s en douches en lang wachten zonder wat te doen te hebben. „De crisisnoodopvang in zijn huidige vorm is ziekmakend voor bewoners.”