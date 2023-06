Het Openbaar Ministerie heeft maandag twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 35-jarige Jolanda M. uit Zevenbergen die in februari 2020 haar 11-jarige zoon zou hebben vergiftigd. In de ogen van het Openbaar Ministerie was er sprake van moord. De officier van justitie: „Ze is kalm en rustig bezig geweest met de vergiftiging en overdosering van het kind.”