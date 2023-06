Boeren in de provincie Zuid-Holland hoeven niet bang te zijn dat ze in de komende vier jaar worden uitgekocht, als het aan het nieuwe college ligt. In het coalitieakkoord dat BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA maandag presenteerden, staat dat tijdens deze Statenperiode „geen gedwongen uitkoop plaatsvindt ten behoeve van stikstofreductie”.