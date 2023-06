Telecomconcern KPN was maandag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index. Het aandeel profiteerde van een positief analistenrapport van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley. Verder was er weinig richtinggevend nieuws. Ook blijft Wall Street gesloten vanwege Juneteenth, een dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht.