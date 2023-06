Vier oppositiepartijen hebben kritisch gereageerd op het coalitieakkoord dat vrijdag werd gepresenteerd in Lelystad. Het CDA ziet weinig vernieuwing en PvdA en GroenLinks noemen het plan conservatief en vaag. Net als de andere twee linkse partijen is ook de Partij voor de Dieren (PvdD) teleurgesteld. De BoerBurgerBeweging, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP gaan samen de coalitie in.