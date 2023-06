Nederland heeft de grens van 500.000 laadpunten voor elektrische auto’s gepasseerd. Dat stelt de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) in een voortgangsrapportage die aan de Tweede Kamer is aangeboden. „We liggen goed op koers. Nederland behoort tot de koplopers van Europa als het gaat om laadinfrastructuur. Maar er zijn ook uitdagingen”, zegt NAL-voorzitter Gerben-Jan Gerbrandy in het rapport.