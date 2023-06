In Arnhem zijn zondag zo’n zestig woningen ontruimd vanwege de dikke rook die vrijkomt bij een brand in een huizenblok in de Van Kinsbergenstraat. Op dit moment woedt brand in drie of vier van de woningen van het blok met zeven huizen in de wijk Presikhaaf, meldt een woordvoerder van de brandweer. Vier mensen die aanwezig waren in de woning waarin de brand uitbrak zijn naar een ziekenhuis gebracht.