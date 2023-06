In recreatiegebied De Potten bij het Sneekermeer (Friesland) is zaterdag een kind overleden. Aan het einde van de middag meldde de politie dat er werd gezocht naar een vermist kind dat mogelijk in het water terecht was gekomen. Het kind werd gevonden, maar hulpverlening mocht niet meer baten. De politie kan niet zeggen of het kind is verdronken, omdat het onderzoek naar de doodsoorzaak nog moet worden gedaan.