Een motorrijder is zaterdagmiddag overleden nadat hij in botsing was gekomen met een auto op de A20 ter hoogte van Rotterdam. Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur en de weg is in de richting van Hoek van Holland afgesloten. Hulpdiensten hebben geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar die hulp mocht niet baten, laat de politie weten.