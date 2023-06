Waterschappen gaan TikTok ontraden of verbieden

De waterschappen gaan hun ambtenaren per direct ontraden of zelfs verbieden om de filmpjesapp TikTok te gebruiken op zakelijke apparaten, zegt de Unie van Waterschappen. De schappen volgen daarmee het kabinet, dat eerder al aan rijksambtenaren vroeg om TikTok van hun telefoon te verwijderen. Als het per se noodzakelijk is om TikTok te kunnen kijken, dan moet een waterschap daarvoor een apart apparaat aanschaffen dat verder nergens anders voor wordt gebruikt, raadt de unie aan.