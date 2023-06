Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen waarschuwen zwemmers voor blauwalg. Deze ziekmakende bacterie groeit razendsnel als het water in plassen en meren opwarmt. De watertemperatuur stijgt de laatste dagen snel doordat het steeds maar erg warm blijft, terwijl het waterpeil zakt door verdamping. Hondenbezitters moeten hun dier ook niet zomaar in vijvers of ander stadswater laten springen, aldus de waterbeheerders.