Bij een aanval op een middelbare school in het zuidwesten van Oeganda zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen, meldt de politie. Het is nog niet duidelijk hoeveel van die doden leerlingen zijn. Acht anderen zijn zwaargewond geraakt en bevinden zich in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de zender NBS Television zijn er ook leerlingen ontvoerd.