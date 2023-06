Na hun gesprek vrijdag met de Oekraïense president Zelensky praten Afrikaanse leiders zaterdag in Rusland met de Russische president Poetin. De Afrikaanse vredesmissie wil zich mengen in het Oost-Europese conflict omdat het Afrikaanse continent getroffen wordt door stijgende voedselprijzen als gevolg van de oorlog. Oekraïne was voor de oorlog een van de belangrijkste graanproducenten ter wereld.