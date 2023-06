Softwareconcern Adobe stond vrijdag bij de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Adobe, bekend van onder meer fotobewerkingssoftware Photoshop, maakte kwartaalcijfers bekend die goed vielen bij beleggers op Wall Street. Verder was ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic een grote winnaar. De belangrijkste beursgraadmeters gingen omlaag, waarschijnlijk omdat de rentevrees weer opspeelde bij beleggers.