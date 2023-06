De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is bezorgd over de plannen van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf om Engelstalig onderwijs in het hoger onderwijs aan banden te leggen. „De plannen zorgen voor veel vragen en onrust bij onze internationale studenten en medewerkers aan wie wij veel waarde hechten, net als aan het internationale karakter van ons onderwijs”, zegt de voorzitter van het college van bestuur, Ed Brinksma.