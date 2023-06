Gehandicaptenzorg ziet meer organisaties in rode cijfers

Elf organisaties die lid zijn van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zijn vorig jaar in de rode cijfers gekomen, meldt de koepelorganisatie. Ze maken deel uit van de groep van 38 leden die allemaal een omzet van meer dan 100 miljoen hebben. „Het is ruim een verdubbeling van het aantal dat de sector jarenlang gewend was”, aldus de club. „Zorgaanbieders die nog wel positieve jaarcijfers toonden, zagen dat hun resultaat is gehalveerd.”