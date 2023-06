Kunstmatige intelligentie moet niet alleen als probleem worden gezien, zegt premier Mark Rutte. „Het is ook een enorme kans.” Het Europees Parlement nam eerder deze week de eerste wetgeving over kunstmatige intelligentie (AI) aan. „Ik denk dat het helpt”, zegt de premier over die wet. „Maar het is een ongelooflijk ingewikkeld probleem.”