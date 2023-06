Ook middeninkomens kunnen renteloos lenen voor duurzamer huis

Ook huishoudens met een jaarlijks inkomen tot maximaal 60.000 euro kunnen een renteloze lening krijgen om hun huis te verduurzamen, meldt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder was dit alleen mogelijk tot en met 48.000 euro. Maar die regeling was zo succesvol dat het kabinet deze wil openstellen voor meer huishoudens. Daardoor kunnen ongeveer 500.000 extra huishoudens lenen. Eerst waren dat er ongeveer 1,5 miljoen.