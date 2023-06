Minister-president Mark Rutte is niet onder de indruk van een onderzoek dat uitwijst dat de koninklijke familie een fors deel van haar fortuin verdiend heeft aan de voormalige koloniën en de slavenhandel. Dat Nederland bij die slavenhandel een belangrijke rol speelde, was al bekend, en in die tijd waren de Oranjes en de Staat „bijna onontvlechtbaar”, zegt Rutte in zijn wekelijkse persconferentie.