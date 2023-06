Van der Burg zoekt nog 700 opvangplekken asielzoekers voor 1 juli

Asielstaatssecretaris Eric van der Burg komt voor 1 juli nog zevenhonderd opvangplekken voor asielzoekers tekort. Op die datum vervalt een aantal bestaande contracten met gemeenten voor tijdelijke opvang, maar er zijn ook nieuwe locaties bij gekomen. „We zoeken nog meer plekken” zei hij na de ministerraad. Ook is nog niet duidelijk waar zogeheten overlooplocaties komen, waar mensen kunnen worden opgevangen als het te druk wordt in het aanmeldcentrum in Ter Apel.