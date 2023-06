Ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic was vrijdag een flinke stijger op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf uit de koker van de Britse zakenman Richard Branson kondigde aan later deze maand zijn eerste commerciële vlucht met ruimtetoeristen te willen lanceren. Beleggers zetten het bedrijf in de vroege handel daarop zo’n 37 procent hoger.