Stroeve voorbereiding op klimaattop ‘belooft weinig goeds’

Landen hebben de afgelopen twee weken voorbereidingen getroffen voor de klimaattop die eind november begint. Na afloop heerst teleurstelling over de gang van zaken in Bonn, waar de onderhandelingen plaatsvonden. Dat komt met name omdat de landen het niet eens konden worden over maatregelen die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, waardoor dat onderwerp nog niet officieel op de agenda staat voor de COP28.