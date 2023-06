Vrijwel blinde Defne slaagt met vier tienen op regulier gymnasium

Het Amsterdams Lyceum en zijn leerlinge Defne Çelik hebben samen de Over Hoop Prijs in de wacht gesleept. Dat is een jaarlijkse onderscheiding, met een geldbedrag van 25.000 euro, voor een mooi initiatief op het grensvlak van cultuur en maatschappij. De vrijwel blinde Defne (18) haalde op de reguliere school cum laude en met een extra vak haar gymnasiumdiploma. Ze was er de eerste scholier die niet kan zien, maar ze haalde vier achten, twee negens en vier tienen.