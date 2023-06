Een groep van ruim tweehonderd Fransen klaagt Philips aan vanwege de gebreken in de slaapapneu-apparaten van het zorgtechnologieconcern. Dat meldt de advocaat die de groep bijstaat aan persbureau AFP. In de aanklacht wordt Philips onder meer beticht van doodslag, misleiding en het in gevaar brengen van levens.