Of iemand een avondmens is, heeft niet zo’n grote invloed op de kans om eerder te overlijden dan ochtendmensen - iets wat onderzoek een paar jaar terug wel suggereerde. Dat hogere risico op een vroege dood ontstaat met name bij de nachtbrakers die roken of vaker alcohol drinken, laat een langdurige Finse studie zien die vrijdag is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Chronobiology International.