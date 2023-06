Politie zwijgt over nieuwe wending in zaak mishandelingen Sittard

De politie geeft vrijdagochtend geen nieuwe informatie over een wending in de zaak rond het mishandelen van vier mensen in Sittard. Donderdag meldde de politie dat er zeven verdachten waren opgepakt op verdenking van de mishandeling. Maar volgens De Limburger zijn deze verdachten donderdag alweer op vrije voeten gesteld, en zijn twee slachtoffers van de mishandeling aangehouden. Een woordvoerster van de politie verwijst vrijdag echter naar het politiebericht waarin staat dat zeven verdachten zijn aangehouden.