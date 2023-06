De AEX-index op de beurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine plus geopend. Beleggers kauwen nog na op de renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) een dag eerder. De ECB verhoogde zoals verwacht de rente verder om de hoge inflatie aan te pakken en zei dat een verhoging in juli zeer waarschijnlijk is. De Amerikaanse Federal Reserve nam deze week juist een pauze met het verhogen van de rente.