De Nederlandse economie is sinds 2019 gegroeid, maar de bevolking is er niet gelukkiger of gezonder op geworden. Dat concluderen economen van de Rabobank en de Universiteit Utrecht, die meerdere kanten van ons welzijn hebben gemeten. Hierdoor is de brede welvaart amper veranderd in de afgelopen drie jaar, terwijl Nederland per hoofd van de bevolking veel rijker werd.