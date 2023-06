Toezegging Kuipers onvoldoende, Kamer dient onderzoeksmotie in

Ondanks de toezegging van zorgminister Ernst Kuipers om de effecten van de afzonderlijke coronamaatregelen te laten onderzoeken, wil de Tweede Kamer meer garanties. GroenLinks diende een motie in, waarin het kabinet wordt opgeroepen de effecten van in ieder geval de mondkapjesplicht, de avondklok en de scholensluiting te laten onderzoeken. De motie is breed ondertekend, ook door de vier coalitiepartijen, en heeft daarmee de steun van de Kamer.