Prins Constantijn hekelt de regeldrang vanuit het kabinet op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De voorman van Techleap.nl, een gesubsidieerde organisatie voor techstart-ups, kijkt onder meer naar de Verenigde Staten en Engeland en ziet dat daar veel meer mogelijk is binnen de sector. Daardoor zijn zij ook al verder op AI-gebied, zegt de speciaal gezant op techconferentie The Next Web.