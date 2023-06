VN: armere landen importeren minder voedsel door hoge prijzen

Armere landen zullen vanwege de hoge voedselprijzen dit jaar minder voedsel importeren, omdat ze het niet kunnen betalen. Dat meldt de voedsel- en landbouworganisatie FAO van de Verenigde Naties in een rapport. Vanwege de oorlog in Oekraïne gingen de voedselprijzen vooral vorig jaar hard omhoog. Inmiddels zijn veel producten wel wat in prijs gedaald, maar blijven de prijzen relatief hoog. De wereldwijde rekening voor de voedselimport zal dit jaar een nieuw record bereiken, aldus de FAO.