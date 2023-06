De leden van de vakbonden hebben donderdag ingestemd met het onderhandelingsresultaat tussen VDL en de bonden voor een sociaal plan bij autofabriek Nedcar in Born. Dat hebben de bonden bekendgemaakt na een ledenraadpleging in het Limburgse dorp Elsloo. 90 procent van de leden stemde voor het plan, 10 procent was tegen.