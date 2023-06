De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met wisselende uitslagen gesloten. Beleggers verwerkten de nieuwe renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) om de hoge inflatie in te dammen. ECB-president Christine Lagarde zei in een toelichting dat in juli naar alle waarschijnlijkheid de rente verder verhoogd zal worden want de inflatie in de eurozone is nog steeds te hoog.