Het bootongeluk waarbij zeker 78 vluchtelingen om het leven zijn gekomen voor de kust van Griekenland was een te voorkomen tragedie, stellen verschillende hulporganisaties. Vluchtelingen afschrikken werkt volgens VluchtelingenWerk Nederland niet. „Europa is geen eiland midden in de oceaan. Voor elke route die met een migratiedeal wordt gesloten, zal elders weer een nieuwe route ontstaan.”