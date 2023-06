Vitens waarschuwt voor lagere waterdruk in Achterhoek en Twente

Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt dat het moment heel nabij is dat de druk op het water in de Achterhoek en Twente tijdelijk verlaagd moet worden, omdat er te veel water wordt gebruikt. Dat zou heel goed donderdagavond al kunnen gebeuren, aldus een woordvoerder. In het afgelopen weekeinde is in het Overijsselse Hardenberg de waterdruk al tijdelijk verlaagd. Klanten merken de verlaging van de waterdruk aan een minder krachtige straal die uit de kraan komt.