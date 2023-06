Een 21-jarige vrouw is overleden nadat zij en een 22-jarige vriendin woensdag door een 30-jarige man werden aangevallen bij Slot Neuschwanstein, een wereldberoemd kasteel in het Duitse Beieren. De vrouwen en de man waren alle drie toeristen, bevestigt een woordvoerder van het lokale Openbaar Ministerie aan persbureau DPA. Waar zij vandaan kwamen is niet bekend.