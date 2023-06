Het Finse papier- en kartonbedrijf Stora Enso is van plan papierfabriek De Hoop in Eerbeek te sluiten. Die fabriek is pas sinds begin dit jaar in handen van de Finnen. Bij De Hoop werken ongeveer 185 mensen voor wie nu ontslag dreigt. Vakbonden FNV en CNV vinden de geplande sluiting schandalig en eisen dat Stora Enso eerst kijkt naar een verkoop van de fabriek om werkgelegenheid te behouden.