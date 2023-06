De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft het Zwitserse parlement via een videoverbinding toegesproken. Het was voor het eerst dat een buitenlandse leider via een videoverbinding een speech heeft gericht tot de Zwitserse Tweede Kamer, de Nationale Raad. De toespraak is niet onomstreden in het land dat zich neutraal voelt en graag afzijdig houdt van internationale conflicten.