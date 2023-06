Kabinet komt met sportwet om taak en rol overheden vast te leggen

Om de sport in Nederland in de toekomst beter te organiseren, komt minister Conny Helder (Sport) met een sportwet. Daarin moeten de verantwoordelijkheden die overheden hebben voor bijvoorbeeld sportvoorzieningen worden vastgelegd. Het gaat met name om gemeenten die investeren in accommodaties, sportclubs ondersteunen en eventueel buurtsportcoaches regelen. Daarnaast wil ze dat een onafhankelijk integriteitscentrum, dat ze al eerder aankondigde, in de nieuwe wet wordt vastgelegd.