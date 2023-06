Rusland wil in de sinds februari 2022 bezette delen van het oosten en zuiden van Oekraïne regionale verkiezingen houden. Rusland heeft de provincies die deels werden veroverd vorig jaar ook geannexeerd. De verkiezingen zouden 10 september moeten worden gehouden in de provincies Cherson, Donetsk, Loehansk en Zaporizja in de gebieden die in handen zijn van Russen of pro-Russische Oekraïners.