Politie arresteert zeven verdachten van mishandeling in Sittard

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zeven verdachten van een mishandeling in Sittard opgepakt. Dat gebeurde nadat een 45-jarige man uit Heerlen de politie had ingeschakeld. Hij vertelde agenten dat hij zou zijn mishandeld in een pand aan de Handelsstraat in Sittard. Toen de politie het pand binnenviel, vonden agenten er nog drie slachtoffers, mannen (22, 43 en 50 jaar) uit Beekdaelen, Heerlen en Weert. De politie pakte in dat pand een 22-jarige en een 28-jarige man uit Sittard op, evenals een 22-jarige vrouw uit Polen. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling. Twee van de slachtoffers moesten gewond naar het ziekenhuis worden gebracht.