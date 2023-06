De milieucommissie van het Europees Parlement is er nog niet in geslaagd haar gezamenlijke standpunt te bepalen over de voorgestelde natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans. Nadat de 88 leden donderdagmorgen op het nippertje een voorstel om de beoogde wet te verwerpen afwezen, kwamen ze na urenlang stemmen over honderden geopperde aanpassingen wegens tijdnood niet verder.