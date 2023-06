Waterschap Aa en Maas sluit donderdag de ruim zeventig vispassages in het werkgebied in Oost-Brabant om water vast te houden in de beken. Dat is volgens het schap nodig omdat de waterstand in de beken snel zakt door de warmte en harde wind. Door het sluiten van de vispassages kunnen vissen niet verder zwemmen. Het schap heeft een reddingsplan om te voorkomen dat er veel vissen sterven doordat de passages dicht zijn.