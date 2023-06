De wereldwijde temperatuur is begin juni gestegen naar het hoogste niveau ooit voor deze tijd van het jaar. In de eerste elf dagen van de maand was het op aarde gemiddeld ook meer dan 1,5 graad warmer dan voor het industriële tijdperk, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat was in juni ook nog niet eerder gebeurd. Sinds 2015 werd de grens van 1,5 graad wel al diverse keren overschreden in andere maanden.