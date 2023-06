Urgenda en LTO helpen boeren met korting aan biodiverse akkers

Boeren kunnen hun akkers na de oogst dit jaar goedkoper dan anders inzaaien met bloemrijke zadenmengsels. Die zijn goed voor de biodiversiteit en het klimaat, zegt duurzaamheidsorganisatie Urgenda, die samen met boerenorganisatie LTO een actie heeft opgezet om akkerbouwers zo’n 40 procent korting te geven op duurder zaaigoed, dat beter is voor de biodiversiteit. Een bijkomend voordeel is dat op akkers die tijdelijk beplant zijn geweest met de bewuste planten daarna minder (kunst)mest nodig is.