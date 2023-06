De tijdelijke voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn zegt „terecht” te zijn aangesproken op zijn gedrag in het verleden, maar herkent naar eigen zeggen niet dat er sprake is geweest van woedeuitbarstingen. De senaatsvoorzitter, die ook voor de installatie van de nieuwe Eerste Kamer al voorzitter was, zegt wel te betreuren dat hij medewerkers te veel heeft aangesproken op hun werk.