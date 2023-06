Grote brand in flatgebouw in Arnhem, tientallen mensen geëvacueerd

In een flatgebouw in Arnhem heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand gewoed. De brand werd rond 03.30 uur ontdekt in een woning op de vierde etage van het gebouw aan Stedumhof in de wijk Vredenburg. Tientallen mensen hebben hun woningen moeten verlaten en worden opgevangen in een ruimte in het flatgebouw, laat een woordvoerster van de veiligheidsregio weten. Een iemand is nagekeken door ambulancepersoneel in verband met rookinhalatie.