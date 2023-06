Australië blokkeert bouw nieuwe Russische ambassade bij parlement

Australië heeft de bouw van een nieuwe Russische ambassade in de buurt van het parlement geblokkeerd. De regering had daartoe een wetsvoorstel ingediend dat in grote meerderheid werd aangenomen. Premier Anthony Albanese gaf „bedreigingen voor de nationale veiligheid” als reden voor de stap. „De regering heeft een zeer duidelijk veiligheidsadvies ontvangen over het risico van Russische aanwezigheid zo dicht bij het Parliament House”, aldus de premier.